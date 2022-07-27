«Ъ»: Приправы Kamis могут уйти из России

Американская компания McCormick & Co., Inc., владеющая брендом специй и приправ Kamis, может уйти с российского рынка из-за кризиса, вызванного событиями на Украине. Об этом 27 июля пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на свои источники.



Официального заявлений Kamis об уходе не было, но перебои с поставками «уже ощущаются», рассказали изданию в крупной федеральной торговой сети. В сети «Вкустер» из Петербурга сообщили, что дистрибьютор «Камис-Приправы» распродаёт остатки. По данным представителя «Ленты», у поставщика заблокировано уже 25% ассортимента. Другой источник утверждает, что ввозить продукцию Kamis из Европы в Россию перестали.

