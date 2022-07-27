«Ъ»: Приправы Kamis могут уйти из России

Американская компания McCormick & Co., Inc., владеющая брендом специй и приправ Kamis, может уйти с российского рынка из-за кризиса, вызванного событиями на Украине. Об этом 27 июля пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на свои источники.
Официального заявлений Kamis об уходе не было, но перебои с поставками «уже ощущаются», рассказали изданию в крупной федеральной торговой сети. В сети «Вкустер» из Петербурга сообщили, что дистрибьютор «Камис-Приправы» распродаёт остатки. По данным представителя «Ленты», у поставщика заблокировано уже 25% ассортимента. Другой источник утверждает, что ввозить продукцию Kamis из Европы в Россию перестали.
В марте McCormick сообщила о приостановке всех операций в России. В отчётности компании за второй квартал говорится об убытке в 10 млн долл. от обесценения нематериальных активов, вызванном «прекращением деятельности в России».
Kamis входит в тройку крупнейших брендов наряду с австрийской Kotanyi и российской «Приправыч» компании «Проксима». Выручка «Камис-Приправ» в 2021 году составила 1,94 млрд руб.