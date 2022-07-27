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    В Петербурге не осталось чистых водоёмов для купания

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    Петербургский Роспотребнадзор отчитался о состоянии городских водоемов с оборудованными пляжами. Специалисты управления с мая мониторят качество воды на 24 городских пляжах. На 26 июля они отобрали 576 проб воды для проверки на санитарно-химические, микробиологические и паразитологические показатели. Городские акватории оказались для купания не пригодны.

    Согласно результатам мониторинга р. Ижоры — пляж Взрослый и Детский (Колпинский район); пляж Ольгинского водоема, Верхнего Суздальского озера, Среднего Суздальского озера, Нижнего Суздальского озера (Выборгский район); оз. Безымянное (Красносельский район); Колонистского пруда (Пушкинский район); озера Разлив — пляжи: «Офицерский», «Белая гора», «Северный», «Зеленая Гора», «Новый»; Финского залива — пляжи: «Кронштадтский» (Кронштадтский район); «Комаровский», «Ласковый», «Чудный», «Золотой», «Детский», «Дубковский», «Дюны», «Белые ночи», «Сестрорецкий» (Курортный район); «Морские Дубки» (Приморский район) не соответствуют требованиям санитарного законодательства, сообщили в ведомстве.

    Специалисты предупредили, что заглатывание воды при купании в этих водоемах создаёт угрозу заражения острыми кишечными инфекциями, энтеровирусными инфекциями, вирусным гепатитом А и другими инфекционными и паразитарными болезнями.

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    Комментарии 5

    академикдон27 Июл 2022 в 01:01
    Две недели назад, в Верхнем Суздальском купаться можно было, т.е. ни кишечной палочки, ни вирусного гепатита небыло. Вот и вся ценна этим экспертизам.
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