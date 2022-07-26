Собака упала на прохожих из окна в Ивановской области. С ней все хорошо, а с ними — не очень

В Ивановской области собака выпала из окна на женщину и подростка. Серьезно никто не пострадал, но все участники истории точно испугались.



Неожиданное падение произошло на улице Островского в городе Кинешма, сообщает 26 июля пресс-служба областного главка. С одного из верхних этажей пятиэтажки на 42-летнюю женщину упало десять килограммов собачьего веса. Горожанка осталась с вывихнутым плечом, а ее 14-летний сын испугался и, теряя сознание, задел лбом стену дома, заработав ссадины.