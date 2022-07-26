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    Собака упала на прохожих из окна в Ивановской области. С ней все хорошо, а с ними — не очень

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    1 комментарий

    В Ивановской области собака выпала из окна на женщину и подростка. Серьезно никто не пострадал, но все участники истории точно испугались.

    Неожиданное падение произошло на улице Островского в городе Кинешма, сообщает 26 июля пресс-служба областного главка. С одного из верхних этажей пятиэтажки на 42-летнюю женщину упало десять килограммов собачьего веса. Горожанка осталась с вывихнутым плечом, а ее 14-летний сын испугался и, теряя сознание, задел лбом стену дома, заработав ссадины.

    На место приехали скорая и полиция. Собаку увезли в ветеринарный пункт, где стало понятно, что с ней все в порядке — только ушибла живот. Ее оставили на передержку, а хозяина ищут. Полиция ведет проверку.

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    Комментарии 1

    миру-мир!27 Июл 2022 в 00:07
    мост говорят какой-то всё.
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