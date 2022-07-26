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    Украинская компания «Нафтогаз» объявила о дефолте

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    9 комментариев

    Украинская государственная энергетическая компания «Нафтогаз» объявила о дефолте. Компания не может совершить выплаты держателям бондов и указывает на соответствующий запрет правительства.

    «Правительство пошло на дефолт по еврооблигациям «Нафтогаза». Сегодня, 26 июля 2022 года, истек срок выплат НАК «Нафтогаз» держателям еврооблигаций», — говорится в телеграм-канале компании 26 июля.

    Ранее «Нафтогаз» указывала на нехватку средств для выплат держателям евробондов и просила отсрочку на два года, но кредиторы отказали в просьбе.

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    Комментарии 9

    kоt-obormot26 Июл 2022 в 23:48
    Тут я смотрю, в комментариях сегрега́ция началась?
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