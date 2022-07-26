Украинская компания «Нафтогаз» объявила о дефолте

Украинская государственная энергетическая компания «Нафтогаз» объявила о дефолте. Компания не может совершить выплаты держателям бондов и указывает на соответствующий запрет правительства.
«Правительство пошло на дефолт по еврооблигациям «Нафтогаза». Сегодня, 26 июля 2022 года, истек срок выплат НАК «Нафтогаз» держателям еврооблигаций», — говорится в телеграм-канале компании 26 июля.
Ранее «Нафтогаз» указывала на нехватку средств для выплат держателям евробондов и просила отсрочку на два года, но кредиторы отказали в просьбе.