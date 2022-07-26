ИК вместо IKEA. Во ФСИН заявили, что продукция от заключенных может заменить ушедшие из страны бренды

Продукция, произведенная заключенными колоний, может заменить товары покинувших Россию брендов. Так считает начальник главка ФСИН по Свердловской области Александр Федоров.
«Мы производим большое количество товаров народного потребления. При этом показатель «цена–качество» у них выше, чем у зарубежных аналогов. Не сомневаюсь, что по целому ряду сегментов наши учреждения вполне могут заменить иностранные компании — особенно с учетом того, что товарооборот и количество занятых на производстве людей год из года растут», — цитирует его местная «Облгазета».
По мнению начальника отдела трудовой адаптации осужденных регионального ГУФСИН Ивана Шаркова, заменить можно и IKEA. «Если сравнивать мебель — у нас и качество лучше, и цены ниже», — объяснил он. Шарков подчеркнул, что главная задача производств в колониях — это трудоустройство заключенных, а не коммерческая деятельность.
Ранее IKEA все-таки возобновила онлайн-распродажу, которая откладывалась из-за сбоев на сайте.