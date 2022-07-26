    Пробки

    1/10

    usd58.66eur59.41
    Новые штаммы COVIDУ ресторанов подгораетФинны перестанут выдавать визыОбраз жизниДуховный путь 2.0ТуризмОбразованиеПодбираем вузПромышленный ПетербургВакансии

    ИК вместо IKEA. Во ФСИН заявили, что продукция от заключенных может заменить ушедшие из страны бренды

    3798
    22 комментария

    Продукция, произведенная заключенными колоний, может заменить товары покинувших Россию брендов. Так считает начальник главка ФСИН по Свердловской области Александр Федоров.

    «Мы производим большое количество товаров народного потребления. При этом показатель «цена–качество» у них выше, чем у зарубежных аналогов. Не сомневаюсь, что по целому ряду сегментов наши учреждения вполне могут заменить иностранные компании — особенно с учетом того, что товарооборот и количество занятых на производстве людей год из года растут», — цитирует его местная «Облгазета».

    По мнению начальника отдела трудовой адаптации осужденных регионального ГУФСИН Ивана Шаркова, заменить можно и IKEA. «Если сравнивать мебель — у нас и качество лучше, и цены ниже», — объяснил он. Шарков подчеркнул, что главная задача производств в колониях — это трудоустройство заключенных, а не коммерческая деятельность.

    Ранее IKEA все-таки возобновила онлайн-распродажу, которая откладывалась из-за сбоев на сайте.

    Больше интересных новостей в нашем официальном телеграм-канале «Фонтанка SPB online». Подписывайтесь, чтобы первыми узнавать о важном.

    По теме

    ЛАЙК1
    СМЕХ3
    УДИВЛЕНИЕ0
    ГНЕВ1
    ПЕЧАЛЬ1

    ПОДЕЛИТЬСЯ

    ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

    Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях.Присоединяйтесь прямо сейчас:

    Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

    Комментарии 22

    идиот27 Июл 2022 в 00:10
    ноутбуки с двухлетней, пятилетней, пожизненной гарантией.
    мебельные гарнитуры с тайниками.
    +0-0
    читать все комментариидобавить комментарий
    Новости компаний
    Комментарии
    22
    close
    close