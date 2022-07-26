В Москве открыли музей-квартиру Майи Плисецкой. Первым посетителем был Валерий Гергиев

С 27 июля в Москве можно посетить музей-квартиру балерины, народной артистки СССР Майи Плисецкой. Ее подарил Театральному музею им. А. А. Бахрушина композитор Родион Щедрин — вдовец знаменитой танцовщицы. Теперь это филиал Бахрушинского музея, официальное открытие прошло 26 июля.

«Сотрудники и хранители музея постарались максимально сберечь мемориальный вид квартиры, фактически ничего не изменив в оформлении интерьеров», — отметила на церемонии открытия министр культуры России Ольга Любимова, благодаря Щедрина за «бесценный дар».



Фото: предоставлено Министерством культуры России Фото: предоставлено Министерством культуры России Поделиться Поделиться





Министр посетила музей не одна — его первым гостем стал худрук Мариинского театра Валерий Гергиев. Маэстро плотно сотрудничает с Родионом Щедриным — на площадках петербургского театра идут все оперы композитора. Кроме того, в его честь назван один из камерных залов на Новой сцене.

В постоянной экспозиции музея-квартиры свыше тысячи предметов. Фонды пополнили почти 10 тысяч предметов из архивов Щедрина и Плисецкой. Их изучение преподнесло сюрпризы.

«При работе с материалами хранители обнаружили в гардеробе, в сундуке, авторскую литографию Марка Шагала с его подписью, которая стала жемчужиной нашего собрания. Особо ценными предметами музея-квартиры являются также работы Фернана Леже, Анатолия Зверева, Артура Фонвизина, Владимира Шахмейстера и других выдающихся художников», — сообщила генеральный директор Бахрушинского музея Кристина Трубинова.

