В Госдуму внесли законопроект о дополнительных выходных для родителей детей-инвалидов

В Государственную думу внесён законопроект о праве родителей детей-инвалидов использовать дополнительные выходные 24 дня подряд. Предоставление таких отпусков, согласно документу, будет согласовываться с работодателем, чтобы обеспечить баланс интересов.
«Сейчас государство предоставляет 4 дополнительных выходных для ухода за детьми-инвалидами ежемесячно. Но эта мера поддержки толком не работает — ею пользуются лишь 10% тех родителей, кому она положена. Потому что такие выходные нельзя накопить и использовать подряд, они «обнуляются» каждый месяц. Это неудобно, и родители неоднократно обращались к нам с просьбой решить этот вопрос», — отметил один из авторов законопроекта, секретарь генсовета «Единой России» Андрей Турчак.
Предложенные поправки позволят накапливать дополнительные выходные и использовать их как полноценный отпуск — до 24 дней подряд.
Согласно данным Фонда социального страхования, в среднем на одного ребёнка-инвалида в течение года приходится менее двух предоставленных дополнительных выходных дней из возможных 48. Из-за невозможности копить дополнительные выходные дни, родители используют ежегодный отпуск для проведения реабилитации детей-инвалидов или санаторно-курортного лечения. По мнению инициаторов законопроекта, это нарушает принципы Концепции развития в РФ системы комплексной реабилитации и абилитации инвалидов.
В России насчитываются порядка 700 тысяч детей-инвалидов, большинство из них проживают с родителями.