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    На Васильевском острове задержали иностранца, пугавшего собачника пистолетом

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    Спор из-за собаки на Васильевском острове мог закончиться стрельбой, но для обращения к правоохранителям и задержания хватило и испуга. Подробности истории 26 июля рассказали в пресс-службе ГУ Росгвардии по Петербургу и Ленобласти.

    Накануне днем к сотрудникам вневедомственной охраны по Василеостровскому району обратился прохожий. Он сообщил, что в воскресенье собирался продать собаку мужчине, но при личной встрече между ними произошел конфликт, в ходе которого потенциальный покупатель начал угрожать владельцу животного пистолетом. Вечером петербуржец начал получать сообщения с угрозами от того же гражданина. Это подтолкнуло потерпевшего обратиться за помощью к силовикам.

    Мужчина передал наряду адрес, по которому мог находиться его обидчик. В итоге по горячим следам на Наличной улице искомый человек был задержан, на место была вызвана следственно-оперативная группа, владелец пневматического пистолета поехал в 30-й отдел полиции. В дальнейшем выяснилось, что задержанный — гражданин одного из ближневосточных государств — неоднократно привлекался к административной ответственности за нарушение режима пребывания на территории РФ.

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