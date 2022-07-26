На Васильевском острове задержали иностранца, пугавшего собачника пистолетом

Спор из-за собаки на Васильевском острове мог закончиться стрельбой, но для обращения к правоохранителям и задержания хватило и испуга. Подробности истории 26 июля рассказали в пресс-службе ГУ Росгвардии по Петербургу и Ленобласти.

Накануне днем к сотрудникам вневедомственной охраны по Василеостровскому району обратился прохожий. Он сообщил, что в воскресенье собирался продать собаку мужчине, но при личной встрече между ними произошел конфликт, в ходе которого потенциальный покупатель начал угрожать владельцу животного пистолетом. Вечером петербуржец начал получать сообщения с угрозами от того же гражданина. Это подтолкнуло потерпевшего обратиться за помощью к силовикам.