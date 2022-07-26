В Минобороны РФ рассказали, когда пройдут учения «Восток-2022»

Командно-штабное учение «Восток-2022» состоится в период с 30 августа по 5 сентября. Об этом 26 июля заявили в Минобороны России.
Практические действия пройдут на полигонах Восточного военного округа. Участие в них примут силы округа под руководством начальника Генштаба. Кроме того, к маневрам привлекут часть сил ВДВ, дальней авиации и военно-транспортной авиации, а также воинские контингенты других стран.
Им предстоит отработать применение войск при обеспечении военной безопасности в Восточном регионе.
В начале февраля глава Минобороны Сергей Шойгу заявил, что в маневрах «Восток-2022» примет участие «большая группировка» белорусских военных, которым предстоит переброска на 10 тысяч километров.