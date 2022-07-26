    Пробки

    5/10

    usd57.78eur58.67
    Новые штаммы COVIDУ ресторанов подгораетРеновация 2.0Образ жизниДуховный путь 2.0ТуризмОбразованиеПодбираем вузПромышленный ПетербургВакансии

    В Минобороны РФ рассказали, когда пройдут учения «Восток-2022»

    856
    обсудить

    Командно-штабное учение «Восток-2022» состоится в период с 30 августа по 5 сентября. Об этом 26 июля заявили в Минобороны России.

    Практические действия пройдут на полигонах Восточного военного округа. Участие в них примут силы округа под руководством начальника Генштаба. Кроме того, к маневрам привлекут часть сил ВДВ, дальней авиации и военно-транспортной авиации, а также воинские контингенты других стран.

    Им предстоит отработать применение войск при обеспечении военной безопасности в Восточном регионе.

    В начале февраля глава Минобороны Сергей Шойгу заявил, что в маневрах «Восток-2022» примет участие «большая группировка» белорусских военных, которым предстоит переброска на 10 тысяч километров.

    Больше новостей в нашем официальном телеграм-канале «Фонтанка SPB online». Подписывайтесь, чтобы первыми узнавать о важном.

    По теме

    ЛАЙК0
    СМЕХ0
    УДИВЛЕНИЕ0
    ГНЕВ0
    ПЕЧАЛЬ0

    ПОДЕЛИТЬСЯ

    ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

    Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях.Присоединяйтесь прямо сейчас:

    Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

    Комментарии 0

    Пока нет ни одного комментария.

    Добавьте комментарий первым!

    добавить комментарий
    Новости компаний
    Комментарии
    0
    close
    close