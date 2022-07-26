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    Московский скоростной диаметр сделают бесплатным для жителей столицы. Раскошелиться придётся приезжим

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    10 комментариев

    Проезд по Московскому скоростному диаметру для жителей столицы и Подмосковья будет бесплатным. Платить с 1 января 2023 года за пользование магистралью будут только транзитные автомобилисты. Об этом во вторник, 26 июля, в своём телеграм-канале сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.

    Фото: Комплекс градостроительной политики и строительства города Москвы / Официальный сайт
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    «Сегодня мы приняли ещё одно важное решение — МСД будет бесплатным для жителей Москвы и Подмосковья. Для транзитных автомобилистов с 1 января 2023 года вводится плата за проезд», — написал столичный градоначальник.

    Собянин пояснил, что такое решение было принято для того, чтобы защитить трассу от дополнительного трафика транзитных легковых машин и дать при этом жителям Москвы и Московской области возможность сократить время в пути.

    По словам мэра, строительство основного участка МСД — Северо-Восточной хорды — предполагается завершить осенью этого года. Что касается южного участка, то его намерены ввести в эксплуатацию в 2023 году.

    Фото: Комплекс градостроительной политики и строительства города Москвы / Официальный сайт

    Трасса длиной 68 км свяжет крупные вылетные магистрали столицы — Северо-Западную хорду, Дмитровское, Алтуфьевское, Ярославское, Щелковское шоссе, шоссе Энтузиастов, Рязанский и Волгоградский проспекты, Южную рокаду, Каширское и Варшавское шоссе. В районе железнодорожной станции Новохохловская со скоростного диаметра можно будет выехать на Третье транспортное кольцо. На севере продолжением МСД станет федеральная трасса М-11 «Москва — Санкт-Петербург», на востоке — будущая трасса М-12 «Москва — Казань», на юге — федеральная трасса М-2 «Крым» и новая магистраль «Солнцево — Бутово — Варшавское шоссе».

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    Комментарии 10

    26508702126 Июл 2022 в 17:55
    Интересно - а как он это все собирается администрировать? По номерам машин или как?
    +0-0
    мухомор26 Июл 2022 в 16:54
    А-ха-ха.
    В Москве в этом году ещё будут открыты 6 новых станций метрополитена. В следующем - 10 станций. А на 2024 год запланированы к открытию 11 станций.
    МЦК, ТТК, ЦКАД и т.д. Бесплатная парковка по выходным. Бесплатный МСД для Москвичей. Югорец Собянин любит город и горожан.
    Но наш бакинец Беглов тоже не отстаёт! Молодец.
    У него на этот год запланировано открытие нуля станций метро. В следующим году темпы сбавлять не намерен и так же откроет ноль станций. Более того, гораздо раньше срока, вместо 2024 года, героическими усилиями своей команды он в 2023 году сдвинет планируемые сроки открытия станций ККЛ вправо сразу на неопределённый срок. Единственную станцию на 4й линии с присущим Беглову размахом откроют с недоделками и сразу закроют на ремонт.
    Беглов уникальный управленец и организатор.
    Если строить современные магистрали, то за деньги города и потом делать их платными для всех. обязательства перед инвесторами надо выполнять. Не сомневайтесь, ваши внуки ещё увидят КАД-2.
    +2-0
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