Московский скоростной диаметр сделают бесплатным для жителей столицы. Раскошелиться придётся приезжим

Проезд по Московскому скоростному диаметру для жителей столицы и Подмосковья будет бесплатным. Платить с 1 января 2023 года за пользование магистралью будут только транзитные автомобилисты. Об этом во вторник, 26 июля, в своём телеграм-канале сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.
«Сегодня мы приняли ещё одно важное решение — МСД будет бесплатным для жителей Москвы и Подмосковья. Для транзитных автомобилистов с 1 января 2023 года вводится плата за проезд», — написал столичный градоначальник.
Собянин пояснил, что такое решение было принято для того, чтобы защитить трассу от дополнительного трафика транзитных легковых машин и дать при этом жителям Москвы и Московской области возможность сократить время в пути.
По словам мэра, строительство основного участка МСД — Северо-Восточной хорды — предполагается завершить осенью этого года. Что касается южного участка, то его намерены ввести в эксплуатацию в 2023 году.