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    На Софийской скандалили и стреляли, один человек в больнице

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    Выстрелом в руку закончилась ссора во Фрунзенском районе Петербурга. Один из спорщиков уехал в больницу, второй рискует получить уголовное дело.

    Как сообщили «Фонтанке» в ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти, информация о мужчине, раненном в результате стрельбы на Софийской улице, 18, поступила в полицию через полчаса после полудня 26 июля.

    Там во взглядах разошлись двое мужчин, 33 и 52 лет, старший подкрепил свою позицию травматическим пистолетом. Его задержали. Пострадавшего с ранением руки бригада скорой увезла в больницу в удовлетворительном состоянии.

    Стрелок объясняет свои мотивы полиции. По неподтверждённой информации, кошка между горожанами пробежала из-за плевка на тротуар.

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    Комментарии 4

    MidNightWoodpecker26 Июл 2022 в 17:21
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