На Софийской скандалили и стреляли, один человек в больнице

Выстрелом в руку закончилась ссора во Фрунзенском районе Петербурга. Один из спорщиков уехал в больницу, второй рискует получить уголовное дело.



Как сообщили «Фонтанке» в ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти, информация о мужчине, раненном в результате стрельбы на Софийской улице, 18, поступила в полицию через полчаса после полудня 26 июля.

Там во взглядах разошлись двое мужчин, 33 и 52 лет, старший подкрепил свою позицию травматическим пистолетом. Его задержали. Пострадавшего с ранением руки бригада скорой увезла в больницу в удовлетворительном состоянии.