Трое детей пострадали на шоу каскадеров в Иванове, а во время трюка перевернулся и загорелся багги

Видео: «Подслушано | Иваново»

Следственный комитет возбудил уголовное дело после шоу каскадеров в Иванове, на котором пострадали трое маленьких зрителей и один взрослый участник. У последнего не удался трюк, и машина загорелась. Со слов зрителей, исполнял он его вместе с восьмилетним сыном. Произошедшее попало на видео.

С 21 по 24 июля на стадионе «Спартак» в Иванове проводили коммерческое мероприятие «Шоу каскадеров» и на нем пострадали трое детей, сообщает 26 июля пресс-служба СУ СК РФ по Ивановской области. «На 4-летнюю девочку, находившуюся на трибуне, с арены прилетел кусок горячей резины с каскадерской машины. На 7-летнюю девочку упал каскадер, не справившийся с трюком во время шоу, а 7-летний мальчик провалился в разъехавшуюся трибуну и ударился животом», — говорится в сообщении ведомства. Всех детей на месте осмотрели врачи, госпитализация не понадобилась. Здоровью и жизни маленьких зрителей ничто не угрожает.