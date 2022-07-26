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    Трое детей пострадали на шоу каскадеров в Иванове, а во время трюка перевернулся и загорелся багги

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    2 комментария

    Видео: «Подслушано | Иваново»

    Следственный комитет возбудил уголовное дело после шоу каскадеров в Иванове, на котором пострадали трое маленьких зрителей и один взрослый участник. У последнего не удался трюк, и машина загорелась. Со слов зрителей, исполнял он его вместе с восьмилетним сыном. Произошедшее попало на видео.

    С 21 по 24 июля на стадионе «Спартак» в Иванове проводили коммерческое мероприятие «Шоу каскадеров» и на нем пострадали трое детей, сообщает 26 июля пресс-служба СУ СК РФ по Ивановской области. «На 4-летнюю девочку, находившуюся на трибуне, с арены прилетел кусок горячей резины с каскадерской машины. На 7-летнюю девочку упал каскадер, не справившийся с трюком во время шоу, а 7-летний мальчик провалился в разъехавшуюся трибуну и ударился животом», — говорится в сообщении ведомства. Всех детей на месте осмотрели врачи, госпитализация не понадобилась. Здоровью и жизни маленьких зрителей ничто не угрожает.

    Еще один каскадер не смог выполнить прыжок с трамплина на багги, машина перевернулась и загорелась. Мужчина получил ожоги, работники скорой оказали ему медицинскую помощь. Участники группы «Подслушано | Иваново», посетившие мероприятие, рассказывают, что в загоревшемся багги вместе со взрослым каскадером был его восьмилетний сын, который тоже выступал на шоу. Ребенка быстро вытащили из занявшейся огнем машины.

    Видео: «Подслушано | Иваново»

    Следственный комитет в связи с этим возбудил уголовное дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности по ч. 1 ст. 238 УК РФ. Сейчас правоохранители устанавливают организаторов, ответственных за обеспечение безопасности во время шоу.

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    Комментарии 2

    Басик26 Июл 2022 в 15:23
    Хороший отец, хорошие организаторы. Где кстати охранители детей и лишатели родительских прав?
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