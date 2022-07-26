    Пробки

    5/10

    usd57.78eur58.67
    Новые штаммы COVIDУ ресторанов подгораетРеновация 2.0Образ жизниДуховный путь 2.0ТуризмОбразованиеПодбираем вузПромышленный ПетербургВакансии

    Трогательный лосёнок в Нижне-Свирском заповеднике вышел посмотреть на людей

    5399
    3 комментария

    Сотрудники Нижне-Свирского государственного заповедника, расположенного в Ленинградской области, лицом к лицу встретились с семьёй лосей — любопытным малышом и осторожной мамой. Фотографии 26 июля публикует паблик заповедника во «ВКонтакте».

    «В середине июля во время патрулирования территории нам повстречался вот такой чудесный малыш. Он с любопытством наблюдал за нами, а его мать контролировала ситуацию, стоя поблизости», — рассказал государственный инспектор в области охраны окружающей среды Дмитрий Васильев.

    В Нижне-Свирском заповеднике лоси успешно размножаются из года в год. Обычно у лосихи в конце весны рождается один детёныш, которого она кормит молоком до четырёх месяцев.

    Больше новостей в нашем официальном телеграм-канале Фонтанка SPB online. Подписывайтесь, чтобы первыми узнавать о важном.

    По теме

    ЛАЙК4
    СМЕХ0
    УДИВЛЕНИЕ0
    ГНЕВ0
    ПЕЧАЛЬ0

    ПОДЕЛИТЬСЯ

    ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

    Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях.Присоединяйтесь прямо сейчас:

    Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

    Комментарии 3

    Ырыс26 Июл 2022 в 17:11
    На людей?!
    +0-0
    читать все комментариидобавить комментарий
    Новости компаний
    Комментарии
    3
    close
    close