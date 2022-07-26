Трогательный лосёнок в Нижне-Свирском заповеднике вышел посмотреть на людей

Сотрудники Нижне-Свирского государственного заповедника, расположенного в Ленинградской области, лицом к лицу встретились с семьёй лосей — любопытным малышом и осторожной мамой. Фотографии 26 июля публикует паблик заповедника во «ВКонтакте».
«В середине июля во время патрулирования территории нам повстречался вот такой чудесный малыш. Он с любопытством наблюдал за нами, а его мать контролировала ситуацию, стоя поблизости», — рассказал государственный инспектор в области охраны окружающей среды Дмитрий Васильев.
В Нижне-Свирском заповеднике лоси успешно размножаются из года в год. Обычно у лосихи в конце весны рождается один детёныш, которого она кормит молоком до четырёх месяцев.