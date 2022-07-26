На Кубе начали внедрять карты «Мир»

На Кубе банкоматы начали принимать банковские карты российской платёжной системы «Мир», по ним можно снять наличные песо.
«Первый этап, в рамках которого планировался прием карт «Мир» в банкоматах, завершен. До конца 2022 года, в рамках второго этапа, карты «Мир» станут приниматься во всех точках продаж на Кубе. Мы надеемся, что эта мера поможет возобновлению прямых перелетов и восстановлению российского туризма на Кубу», — рассказал 26 июля «Вестнику АТОР» советник посольства Республики Куба по вопросам туризма Хуан Карлос Эскалона.
По данным «Национальной системы платежных карт», карты «Мир» в настоящее время принимают в Турции, Вьетнаме, Южной Корее, Армении, Узбекистане, Белоруссии, Казахстане, Кыргызстане, Таджикистане, Южной Осетии и Абхазии.
В 2021 году россияне на Кубе стали лидерами туристических прибытий: страну посетили около 147 тысяч граждан РФ. С марта 2022 года прямых перелётов на Кубу нет, в Гавану можно добраться из Стамбула.