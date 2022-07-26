    Пробки

    3/10

    usd57.78eur58.67
    Новые штаммы COVIDУ ресторанов подгораетРеновация 2.0Образ жизниДуховный путь 2.0ТуризмОбразованиеПодбираем вузПромышленный ПетербургВакансии

    На Кубе начали внедрять карты «Мир»

    1298
    6 комментариев

    На Кубе банкоматы начали принимать банковские карты российской платёжной системы «Мир», по ним можно снять наличные песо.

    «Первый этап, в рамках которого планировался прием карт «Мир» в банкоматах, завершен. До конца 2022 года, в рамках второго этапа, карты «Мир» станут приниматься во всех точках продаж на Кубе. Мы надеемся, что эта мера поможет возобновлению прямых перелетов и восстановлению российского туризма на Кубу», — рассказал 26 июля «Вестнику АТОР» советник посольства Республики Куба по вопросам туризма Хуан Карлос Эскалона.

    По данным «Национальной системы платежных карт», карты «Мир» в настоящее время принимают в Турции, Вьетнаме, Южной Корее, Армении, Узбекистане, Белоруссии, Казахстане, Кыргызстане, Таджикистане, Южной Осетии и Абхазии.

    В 2021 году россияне на Кубе стали лидерами туристических прибытий: страну посетили около 147 тысяч граждан РФ. С марта 2022 года прямых перелётов на Кубу нет, в Гавану можно добраться из Стамбула.

    Больше новостей в нашем официальном телеграм-канале «Фонтанка SPB online». Подписывайтесь, чтобы первыми узнавать о важном.

    По теме

    ЛАЙК1
    СМЕХ0
    УДИВЛЕНИЕ0
    ГНЕВ0
    ПЕЧАЛЬ0

    ПОДЕЛИТЬСЯ

    ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

    Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях.Присоединяйтесь прямо сейчас:

    Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

    Комментарии 6

    Avs715326 Июл 2022 в 14:14
    С чего б не петь Хуану
    В сомбреро из гуано...
    +0-0
    читать все комментариидобавить комментарий
    Новости компаний
    Комментарии
    6
    close
    close