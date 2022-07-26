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    Грузовики в ударе: на Коннолахтинской прилег мусоровоз, на Блюхера КАМАЗ подбил пассажирского собрата

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    Сразу несколько аварий с участием грузовиков произошли в Петербурге днем 26 июля. В одной досталось автобусу.

    На повороте с проспекта Маршала Блюхера на Кушелевскую дорогу грузовик КАМАЗ боднул автобус НЕФАЗ, сообщает в группе «ДТП и ЧП | Санкт-Петербург» очевидица Наталья. Авария добавила затруднений к тем, что есть из-за ремонта дороги, отмечает участница группы.

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    На Коннолахтинской дороге мусоровоз не удержался на колесах на 90-градусном повороте в лесу и завалился на бок, придавив металлический отбойник, пишет очевидец Александр. Содержимое кузова при этом вывалилось на обочину. Точно такое же ДТП произошло в минувшее воскресенье в Сосново, причем на только отремонтированной дороге.

    Фото: «ДТП и ЧП | Санкт-Петербург»

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