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    Выборы 2021

    «Агата Кристи» пошла в думу. Вадим Самойлов выдвинулся кандидатом в депутаты в Асбесте

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    12 комментариев

    Основатель и вокалист группы «Агата Кристи» Вадим Самойлов выдвинулся кандидатом в депутаты городской думы города Асбест Свердловской области. Информация об этом опубликована 26 июля на сайте Асбестовской территориальной избирательной комиссии.

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    «Самойлов Вадим Рудольфович, статус участника выборов — выдвинутый кандидат», — говорится в сообщении. Там же уточняется, что Самойлов является уроженцем Асбеста, хотя «Википедия» говорит о том, что он появился на свет в 1964 году в Свердловске.

    Лидер «Агаты Кристи» будет участвовать в выборах в качестве самовыдвиженца.

    Выборы депутатов городской думы Асбеста состоятся в единый день голосования 11 сентября.

    Фото: Вадим Самойлов / Официальная группа «ВКонтакте»

    Рок-группа «Агата Кристи» была основана в 1985 году. Более десяти лет она являлась одним из самых популярных российских музыкальных коллективов в России. В 2010 году был записан последний альбом, после чего группа официально распалась.

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    Комментарии 12

    AlBerkut26 Июл 2022 в 14:02
    Сказочная тайга...
    Как там, все песни 'Агаты Кристи' про любовь. Не всегда людей, не всегда к людям, не всегда живых и не всегда к живым...
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