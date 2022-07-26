«Агата Кристи» пошла в думу. Вадим Самойлов выдвинулся кандидатом в депутаты в Асбесте

Основатель и вокалист группы «Агата Кристи» Вадим Самойлов выдвинулся кандидатом в депутаты городской думы города Асбест Свердловской области. Информация об этом опубликована 26 июля на сайте Асбестовской территориальной избирательной комиссии.
«Самойлов Вадим Рудольфович, статус участника выборов — выдвинутый кандидат», — говорится в сообщении. Там же уточняется, что Самойлов является уроженцем Асбеста, хотя «Википедия» говорит о том, что он появился на свет в 1964 году в Свердловске.
Лидер «Агаты Кристи» будет участвовать в выборах в качестве самовыдвиженца.
Выборы депутатов городской думы Асбеста состоятся в единый день голосования 11 сентября.