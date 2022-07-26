    Пробки

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    Трассу «Скандинавия» под Петербургом полностью перекроют для монтажа опоры

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    Фото: ФКУ Упрдор «Северо-Запад»
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    На федеральной трассе «Скандинавия» в Выборгском районе Ленобласти в ночь с 27 на 28 июля перекроют движение на 20 минут. Там будут устанавливать П-образную металлическую опору для знаков переменной информации АСУДД.

    С 0:10 до 0:30 28 июля на 56-м километре автодороги А-181 «Скандинавия», в районе Ленинской слободы, будет полностью перекрыто движение в обе стороны, сообщает 26 июля пресс-служба ФКУ Упрдор «Северо-Запад». Это необходимо, чтобы обеспечить безопасность участников движения во время монтажа ригеля конструкции.

    Работы выполнит ООО «ПрофИнженерСтрой». Чтобы не собирать пробки, их назначили на время, когда движение по трассе наименее интенсивное.

    Фото: ФКУ Упрдор «Северо-Запад»

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