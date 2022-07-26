Трассу «Скандинавия» под Петербургом полностью перекроют для монтажа опоры

На федеральной трассе «Скандинавия» в Выборгском районе Ленобласти в ночь с 27 на 28 июля перекроют движение на 20 минут. Там будут устанавливать П-образную металлическую опору для знаков переменной информации АСУДД.

С 0:10 до 0:30 28 июля на 56-м километре автодороги А-181 «Скандинавия», в районе Ленинской слободы, будет полностью перекрыто движение в обе стороны, сообщает 26 июля пресс-служба ФКУ Упрдор «Северо-Запад». Это необходимо, чтобы обеспечить безопасность участников движения во время монтажа ригеля конструкции.