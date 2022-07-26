В Оренбургской области двое суток ищут пропавшего ребенка-инвалида

Шестилетнего ребенка-инвалида третьи сутки ищут в Оренбургской области. Мальчик с ДЦП вышел из дома, расположенного в селе Ахмерово Новосергиевского района, и пропал. Глава СК Александр Бастрыкин направил в регион криминалистов центрального аппарата ведомства для помощи в поисках, сообщает 26 июля пресс-служба ведомства.



В поисковых мероприятиях участвуют свыше 100 человек — полицейские, спасатели, волонтеры, которые прочесывают леса, берега рек, заброшенные постройки. Водолазы обследуют водоемы. Для поисков используют тепловизор и монокуляр — оптическое устройство, предназначенное для удаленного наблюдения путем увеличения изображений.

