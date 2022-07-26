    Пробки

    3/10

    usd57.78eur58.67
    Новые штаммы COVIDУ ресторанов подгораетРеновация 2.0Образ жизниДуховный путь 2.0ТуризмОбразованиеПодбираем вузПромышленный ПетербургВакансии

    В Оренбургской области двое суток ищут пропавшего ребенка-инвалида

    1633
    обсудить

    Шестилетнего ребенка-инвалида третьи сутки ищут в Оренбургской области. Мальчик с ДЦП вышел из дома, расположенного в селе Ахмерово Новосергиевского района, и пропал. Глава СК Александр Бастрыкин направил в регион криминалистов центрального аппарата ведомства для помощи в поисках, сообщает 26 июля пресс-служба ведомства.

    В поисковых мероприятиях участвуют свыше 100 человек — полицейские, спасатели, волонтеры, которые прочесывают леса, берега рек, заброшенные постройки. Водолазы обследуют водоемы. Для поисков используют тепловизор и монокуляр — оптическое устройство, предназначенное для удаленного наблюдения путем увеличения изображений.

    По факту исчезновения ребенка возбуждено уголовное дело.

    Больше интересных новостей — в нашем официальном телеграм-канале «Фонтанка SPB online». Подписывайтесь, чтобы первыми узнавать о важном.

    ЛАЙК0
    СМЕХ0
    УДИВЛЕНИЕ0
    ГНЕВ0
    ПЕЧАЛЬ3

    ПОДЕЛИТЬСЯ

    ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

    Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях.Присоединяйтесь прямо сейчас:

    Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

    Комментарии 0

    Пока нет ни одного комментария.

    Добавьте комментарий первым!

    добавить комментарий
    Новости компаний
    Комментарии
    0
    close
    close