Суд в Петербурге зарегистрировал дело экс-чиновника Минкульта Бориса Мазо

Суд в Петербурге зарегистрировал уголовное дело в отношении экс-чиновника Министерства культуры РФ Бориса Мазо. Об этом 26 июля сообщает объединённая пресс-служба судов Петербурга.
«Куйбышевский районный суд Петербурга зарегистрировал уголовное дело в отношении Бориса Мазо, обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного 4-й частью 159-й статьи УК РФ. Уголовное дело передано судье и принято к производству», — добавили в пресс-службе.
Согласно версии обвинения, бывший замминистра культуры Григорий Пирумов вместе с соучастниками, в число которых входил Борис Мазо — его правая рука, похитил более 900 миллионов рублей при исполнении госконтракта между Эрмитажем и подконтрольной ему компанией «Мехстройтранс». Объём преступно легализованных средств оценивается в 800 миллионов.
Подельниками считаются экс-председатель правления банка «Нефтяной альянс» Олег Григор, фактический руководитель группы компаний «Роспан» Никита Колесников, гендиректор «Мехстройтранса» Валерий Рогов и финансист Юлия Бегеза.
«Фонтанка» писала, что в марте 2021 года Мазо экстрадировали из Австрии. Сообщалось, что его обвиняют в совершении преступлений, предусмотренных статьями 159 («Мошенничество»), 174.1 («Легализация денежных средств или иного имущества, приобретённых лицом в результате совершения им преступления») и 210 УК РФ («Организация преступного сообщества или участие в нем»).