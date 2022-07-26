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    Суд в Петербурге зарегистрировал дело экс-чиновника Минкульта Бориса Мазо

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    2 комментария

    Суд в Петербурге зарегистрировал уголовное дело в отношении экс-чиновника Министерства культуры РФ Бориса Мазо. Об этом 26 июля сообщает объединённая пресс-служба судов Петербурга.

    «Куйбышевский районный суд Петербурга зарегистрировал уголовное дело в отношении Бориса Мазо, обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного 4-й частью 159-й статьи УК РФ. Уголовное дело передано судье и принято к производству», — добавили в пресс-службе.

    Согласно версии обвинения, бывший замминистра культуры Григорий Пирумов вместе с соучастниками, в число которых входил Борис Мазо — его правая рука, похитил более 900 миллионов рублей при исполнении госконтракта между Эрмитажем и подконтрольной ему компанией «Мехстройтранс». Объём преступно легализованных средств оценивается в 800 миллионов.

    Подельниками считаются экс-председатель правления банка «Нефтяной альянс» Олег Григор, фактический руководитель группы компаний «Роспан» Никита Колесников, гендиректор «Мехстройтранса» Валерий Рогов и финансист Юлия Бегеза.

    «Фонтанка» писала, что в марте 2021 года Мазо экстрадировали из Австрии. Сообщалось, что его обвиняют в совершении преступлений, предусмотренных статьями 159 («Мошенничество»), 174.1 («Легализация денежных средств или иного имущества, приобретённых лицом в результате совершения им преступления») и 210 УК РФ («Организация преступного сообщества или участие в нем»).

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    Комментарии 2

    Кот Ученый26 Июл 2022 в 13:45
    Ешо один "борец за нашу и вашу свободу" ))
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