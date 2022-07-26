Массовая драка на Долгоозёрной попала на видео. О провокатора сломали его же биту

Драка в Приморском районе Петербурга, где били людей и машину, стала делом о причинении лёгкого вреда здоровью. Пострадавший замахнулся первым и угодил в реанимацию, стало известно «Фонтанке» 26 июля.



ГУ МВД по Петербургу и области

Как сообщили в ГУ МВД по Петербургу и области, драку на Долгоозёрной улице накануне спровоцировал 38-летний мужчина. Он разошёлся во взглядах с компанией молодых людей и решил впечатлить противников ножом и битой, в результате ей же получил по голове.



«Ударил ножом одного из присутствующих, после чего, выкинув биту и нож, стал убегать. Далее один из присутствующих, подобрав биту, догнал агрессора и ударил по голове и телу, после чего битой был повреждён автомобиль напавшего», — рассказали в ведомстве и показали, как участники конфликта гоняли друг друга по двору.



В отдел полиции увезли пятерых в возрасте от 18 до 23 лёт, в том числе 19-летнего, получившего удар ножом. Судя по тому, что о его госпитализации не сообщается, серьёзных травм он избежал.

