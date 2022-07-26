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    Массовая драка на Долгоозёрной попала на видео. О провокатора сломали его же биту

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    3 комментария

    Драка в Приморском районе Петербурга, где били людей и машину, стала делом о причинении лёгкого вреда здоровью. Пострадавший замахнулся первым и угодил в реанимацию, стало известно «Фонтанке» 26 июля.

    ГУ МВД по Петербургу и области

    Как сообщили в ГУ МВД по Петербургу и области, драку на Долгоозёрной улице накануне спровоцировал 38-летний мужчина. Он разошёлся во взглядах с компанией молодых людей и решил впечатлить противников ножом и битой, в результате ей же получил по голове.

    «Ударил ножом одного из присутствующих, после чего, выкинув биту и нож, стал убегать. Далее один из присутствующих, подобрав биту, догнал агрессора и ударил по голове и телу, после чего битой был повреждён автомобиль напавшего», — рассказали в ведомстве и показали, как участники конфликта гоняли друг друга по двору.

    В отдел полиции увезли пятерых в возрасте от 18 до 23 лёт, в том числе 19-летнего, получившего удар ножом. Судя по тому, что о его госпитализации не сообщается, серьёзных травм он избежал.

    Вся компания получила протоколы о мелком хулиганстве. Сломавший биту о нападавшего рискует отвечать по уголовному законодательству. Возбуждено дело о причинении лёгкого вреда здоровью.

    Между тем спровоцировавший агрессию мужчина, по предварительным данным «Фонтанки», попал в реанимацию в тяжёлом состоянии с травмами головы. В его прошлом — мелкое мошенничество, наркотики и приговор за убийство в начале нулевых.

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    Комментарии 3

    Slava_Rossii226 Июл 2022 в 14:24
    На видео явно присутствует состав преступления по 167 УК РФ.
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