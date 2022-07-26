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    Комика Данилу Поперечного проверяют после постов против спецоперации

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    Полиция Москвы проверит актёра, стендап-комика и блогера Данилу Поперечного на предмет дискредитации Вооружённых сил России. Об этом 26 июля сообщает радиостанция «Говорит Москва».

    По данным радиостанции, в полицию поступила информация о том, что комик в своих соцсетях негативно высказывается о военной спецоперации на Украине.

    Поперечный, по данным портала, уехал из России в марте, заявив, что боится за свою жизнь, но затем вернулся. После этого он пожаловался, что ему не позволяют выступать с концертами.

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