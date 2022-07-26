В Японии повесили человека, устроившего резню в Токио. Он ждал казни 11 лет

Власти Японии утром 26 июля казнили Томохиро Като, который в июне 2008 года устроил резню в районе Акихабара в Токию, когда погибли семь человек и десять были ранены. Казнь в Японии осуществляется через повешение, она применяется в случаях убийства нескольких человек.
Как пишут японские СМИ, за время правления премьер-министра Фумио Кисиды это второй случай казни в стране. Первый был 21 декабря 2021 года, когда казнили троих: один совершил массовое убийство, двое других ограбили зал игровых автоматов и убили сотрудника.
8 июня 2008 года житель Токио Томохиро Като, автомеханик, арендовал 2-тонный грузовик и в центре города въехал в пешеходов, затем вышел из машины и начал беспорядочно наносить удары ножом. Полиция задержала его достаточно быстро, но жертв избежать не удалось. В 2010 году он полностью признал свою вину. В 2011 году его приговорили к смертной казни. Защита обжаловала приговор, но Верховный суд отклонил апелляцию.
Высшая мера наказания в Японии приводится в исполнение по распоряжению министра юстиции. Конкретного срока исполнения нет, часто приговоренные ждут годами.
Ассоциация адвокатов неоднократно требовала отмены смертной казни. Заместитель главы кабмина Сэйдзи Кихара в 2021 году заявил, что правительство выступает против отмены, но в целом готово изучить этот вопрос.