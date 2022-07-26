В Японии повесили человека, устроившего резню в Токио. Он ждал казни 11 лет

Власти Японии утром 26 июля казнили Томохиро Като, который в июне 2008 года устроил резню в районе Акихабара в Токию, когда погибли семь человек и десять были ранены. Казнь в Японии осуществляется через повешение, она применяется в случаях убийства нескольких человек.



Как пишут японские СМИ, за время правления премьер-министра Фумио Кисиды это второй случай казни в стране. Первый был 21 декабря 2021 года, когда казнили троих: один совершил массовое убийство, двое других ограбили зал игровых автоматов и убили сотрудника.

