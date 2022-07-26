Студентка петербургского вуза. Названо имя новой главной красотки России

В Москве прошел финал конкурса мисс Россия 2022 года. За звание главной красавицы страны боролись 25 девушек. Победительницей стала Анна Ленникова из Оренбурга.
Автор: MissRussiaTV/YouTube
Основные требования к претенденткам на титул: возраст от 18 до 23 лет и рост не меньше 173 см. Кроме того, они должны быть не замужем. В финал смогли пробиться 10 красавиц.
Победила Анна Ленникова. Девушка родом из Оренбурга. Сейчас ей 22 года. Анна – студентка петербургского университета технологий и управления (СПбУТУиЭ).
Как следует из информации, опубликованной на сайте конкурса, девушка проходит обучение по специальности PR.
«Каждая девушка по-своему уникальна. Лично я интересуюсь искусством, модой, психологией и обладаю некоторыми знаниями в данных областях», – рассказывает о себе Анна. Она добавляет, что работает моделью с 16 лет и постоянно путешествует. Из увлечений – французский язык и мода.
На втором месте в этом году оказалась представительница Чувашии Анна Будаева.
На третьем – Дарья Немаева из Хабаровского края.
Ранее победительницы конкурса мисс России представляли страну на международных состязаниях (в частности, «Мисс мира» и «Мисс Вселенная»). В связи с текущей ситуацией решение, видимо, будет приниматься позднее.