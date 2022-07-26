Студентка петербургского вуза. Названо имя новой главной красотки России

В Москве прошел финал конкурса мисс Россия 2022 года. За звание главной красавицы страны боролись 25 девушек. Победительницей стала Анна Ленникова из Оренбурга.

Основные требования к претенденткам на титул: возраст от 18 до 23 лет и рост не меньше 173 см. Кроме того, они должны быть не замужем. В финал смогли пробиться 10 красавиц.



Победила Анна Ленникова. Девушка родом из Оренбурга. Сейчас ей 22 года. Анна – студентка петербургского университета технологий и управления (СПбУТУиЭ).