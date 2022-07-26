«Святой Грааль» памятных вещей Джобса. Прототип компьютера Apple-1 продают на аукционе

Редкий экземпляр первых дней существования ныне одной из крупнейших компаний мира, Apple, уйдет с молотка в США. Об этом 26 июля сообщает Bloomberg.
На аукцион RR Auction выставлен прототип компьютера Apple-1 Стива Джобса. В данный момент его стоимость составляет чуть больше 278 тысяч долларов США, однако торги закончатся 18 августа.
До недавнего времени считалось, что прототип Apple-1 утерян. Это тот самый компьютер, который был представлен владельцу магазина ПК Полу Терреллу в 1976 году. В то время один из основателей компании, Стив Возняк, считал, что Apple-1 должен представлять из себя часть набора для самостоятельной сборки за 40 долларов. Однако, Террелл убедил молодых людей сделать все же полностью готовый персональный компьютер за 666,66 долларов и дал им первый крупный заказ.
«Без этой доски не было бы Apple-1», – говорят представители аукционного дома. И называют вещь «святым Граалем» памятных вещей Стива Джобса.
Согласно описанию лота, Возняк паял прототип вручную. На печатной плате «Apple Computer A» он использовал технику «трех рук».
В 1976 году Террелл сделал фотографии прототипа Polaroid. В 2022-м прототип был проверен, его подлинность подтверждена.