Страх и ненависть. В аэропорту Далласа полиция ранила открывшую стрельбу женщину

Полиции пришлось открывать огонь, чтобы задержать женщину в аэропорту Далласа (штат Техас, США). Причиной послужили несколько выстрелов.



Как сообщает CNN 25 июля, открывшей стрельбу женщине 37 лет. В аэропорт она попала, пройдя сквозь билетные кассы. Изначально дама прошла в туалетную комнату. Там она переоделась и вышла уже в толстовке с капюшоном.

Последующие действия посетительницы аэропорта, хоть и не привели к жертвам, стали причиной переполоха. Работа воздушной гавани оказалась фактически парализована: женщина начала стрелять. К счастью, прицельно в потолок. Служба безопасности отреагировала моментально. В попытке остановить стрельбу, женщину ранили в ногу и моментально задержали.