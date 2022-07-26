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    Страх и ненависть. В аэропорту Далласа полиция ранила открывшую стрельбу женщину

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    Полиции пришлось открывать огонь, чтобы задержать женщину в аэропорту Далласа (штат Техас, США). Причиной послужили несколько выстрелов.

    Как сообщает CNN 25 июля, открывшей стрельбу женщине 37 лет. В аэропорт она попала, пройдя сквозь билетные кассы. Изначально дама прошла в туалетную комнату. Там она переоделась и вышла уже в толстовке с капюшоном.

    Последующие действия посетительницы аэропорта, хоть и не привели к жертвам, стали причиной переполоха. Работа воздушной гавани оказалась фактически парализована: женщина начала стрелять. К счастью, прицельно в потолок. Служба безопасности отреагировала моментально. В попытке остановить стрельбу, женщину ранили в ногу и моментально задержали.

    Тем не менее, инцидент стал причиной хаоса: люди спасались бегством в буквальном смысле бросая собственные вещи. Кто-то спешно покидал аэропорт, другие прятались за спинками кресел.

    В данный момент полиция устанавливает причины инцидента.

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