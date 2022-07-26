Экологическая ответственность: в реку Свирь выпустили молодняк форели (Видео)

Компания СК «Орион плюс» вместе со специалистами Северо-Западного филиала ФГБУ «Главрыбвод» выпустили в реку Свирь более 1000 особей молодняка кумжи (форель). Таким образом авансом компенсируется воздействие на природу от строительства продолжения Шуваловского проспекта.

У Северо-Западного ТУ Росрыболовства есть ежегодный план воспроизводства водных ресурсов в регионе, поэтому объемы, сроки и место выпуска молоди определяются заранее. Сейчас это 1042 особи кумжи (форели), занесенной в Красную книгу. В среднем каждая рыбка весит 25 грамм — свой жизненный путь они начали на Лужском рыбоводном заводе, а продолжат — в Свири.

Это мероприятие входит в план по устранению последствий негативного воздействия на состояние водных ресурсов, которое может произойти при строительстве продолжения Шуваловского проспекта: от Камышовой до Планерной улицы.



Новая автомобильная дорога, которая будет построена по заказу СПб ГКУ «Дирекция транспортного строительства» соединит активно застраиваемый Приморский район с Западным скоростным диаметром через новую развязку. Всего будет построено около 1,3 км дороги с 4–6 полосами движения, проект включает также сооружение нового пятипролетного моста через реку Глухарку протяженностью около 137 метров. Это позволит разгрузить улицы Савушкина и Планерную, а также сократить пробки перед развязкой с Богатырским проспектом.

