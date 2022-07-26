Банк Хоум Кредит начал выдавать деньги под залог автомобиля

Обычный потребительский кредит сейчас дают под существенные проценты. Способов их снизить несколько, и один из них — кредитоваться под залог имущества: например, автомобиля. Это не значит, что деньги заемщик получит, а машину у него отберут. Он будет пользоваться ею, как обычно.
Кредиты под такой залог стоит брать в банке: четкие условия и сроки, гарантии и репутация финансового учреждения делают процесс более прозрачным и комфортным для заемщика.
Сейчас выдавать кредиты наличными под залог автомобиля стал Банк Хоум Кредит*: их максимальная сумма и срок до 5 млн рублей и до 7 лет. Решение банк обычно принимает за 30 минут. Ставка — всего от 5,9% годовых, но для получения минимально возможной ставки потребуется подключение программы «Финансовая защита»).
Займы такого рода предоставляются под залог собственного автомобиля не старше 10 лет, зарегистрированного в России и на ходу (исправного). Для заполнения заявки от заемщика** потребуется только паспорт и свидетельство о регистрации транспортного средства.
— Владелец машины сможет ездить на ней куда угодно, в том числе и за границу. Единственное ограничение — запрет на регистрационные действия (продажа, дарение и так далее), — пояснила Ирина Григорьева, директор департамента залогового кредитования Банка Хоум Кредит.
Подробнее об условиях предоставления кредита можно прочитать здесь.
ООО «ХКФ Банк»
Генеральная лицензия № 316 Банка России от 15 марта 2012 г.
Юридический адрес: 125124, г. Москва, ул. Правды, д. 8, корп. 1
*На первом этапе кредит под залог автомобиля будет доступен в следующих городах и регионах: Москва, Московская область, Санкт-Петербург, Ленинградская область, Казань, Республика Татарстан, Новосибирск, Новосибирская область, Ростов, Ростовская область, Краснодар, Краснодарский край. Но очень скоро он станет доступен по всей России.
**Заемщик должен иметь:
- постоянный источник дохода (подтверждается);
- постоянную регистрацию на территории РФ;
- хорошую кредитную историю;
- трудовой стаж на последнем месте работы не менее 3 месяцев;
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