Банк Хоум Кредит начал выдавать деньги под залог автомобиля

Обычный потребительский кредит сейчас дают под существенные проценты. Способов их снизить несколько, и один из них — кредитоваться под залог имущества: например, автомобиля. Это не значит, что деньги заемщик получит, а машину у него отберут. Он будет пользоваться ею, как обычно.

Кредиты под такой залог стоит брать в банке: четкие условия и сроки, гарантии и репутация финансового учреждения делают процесс более прозрачным и комфортным для заемщика.

Сейчас выдавать кредиты наличными под залог автомобиля стал Банк Хоум Кредит*: их максимальная сумма и срок до 5 млн рублей и до 7 лет. Решение банк обычно принимает за 30 минут. Ставка — всего от 5,9% годовых, но для получения минимально возможной ставки потребуется подключение программы «Финансовая защита» ).

Займы такого рода предоставляются под залог собственного автомобиля не старше 10 лет, зарегистрированного в России и на ходу (исправного). Для заполнения заявки от заемщика** потребуется только паспорт и свидетельство о регистрации транспортного средства.

— Владелец машины сможет ездить на ней куда угодно, в том числе и за границу. Единственное ограничение — запрет на регистрационные действия (продажа, дарение и так далее), — пояснила Ирина Григорьева, директор департамента залогового кредитования Банка Хоум Кредит.

Подробнее об условиях предоставления кредита можно прочитать здесь.

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