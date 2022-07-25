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    Москва плывет. Посмотрите, как автобусы и трактор рассекают по воде

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    Москвичи ощутили на себе силу июльского ливня 25 июля. Он превратил столичные улицы в реки, но уже скоро должен уйти.

    Как сообщает городское хозяйство Москвы, менее чем за час в некоторых районах выпало до 10 мм осадков. Всему виной атмосферный фронт, рассказал синоптик Михаил Леус.

    «Городская водосточная сеть справляется с объемом выпадающих осадков. Скопления воды носят кратковременный характер. Вода уходит в ливневую сеть самотёком», – заверили власти столицы.

    Кадрами с затопленных улиц активно делятся очевидцы. На видео можно услышать, как в небе гремит гроза.

    Судя по карте «Яндекса», сейчас над Москвой висит большая туча, однако к 21 часу она уйдет из столицы. Ну а пока что люди справляются с разгулявшейся стихией, как могут, даже залезают на заборы. Лучше всего, конечно, наблюдать за ливнем дома.

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