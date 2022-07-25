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    ЛНР переводит стационарную связь на российские номера

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    В Луганской народной республике стационарная связь переходит на российскую нумерацию «857». Об этом 25 июля заявили в пресс-службе правительства ЛНР.

    Теперь, чтобы позвонить в ЛНР из России на стационарный телефон, необходимо набрать номер в формате «857-код города-номер абонента». Звонки из республики в РФ осуществляются как и раньше: «0–0–7-код города-номер абонента».

    С 7 мая мобильные операторы в ЛНР получили дополнительный номер в коде российской системы нумерации «+7 959». А операторам в ДНР присвоили номер «+7 949».

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