При въезде в Агалатово байкер получил пулю в висок, задержан водитель «Шкоды»

Въезд в Агалатово не поделили мотоциклист и водитель зеленой «Шкоды Рапид». Последний в ходе ссоры достал пневматический пистолет, нажал на спуск и якобы попал в висок. Об этом «Фонтанке» 25 июля рассказали в пресс-службе ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти.
Сообщение о стрельбе на Новоприозерском шоссе поступило в дежурную часть УМВД по Всеволожскому району в 16.34. Звонивший заявил, что стрелок скрылся, однако, подозреваемый в скором времени был задержан на месте происшествия. Обстоятельства случившегося выыясняются. Байкер не пострадал — от пульки его спас шлем.