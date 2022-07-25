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    При въезде в Агалатово байкер получил пулю в висок, задержан водитель «Шкоды»

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    4 комментария

    Въезд в Агалатово не поделили мотоциклист и водитель зеленой «Шкоды Рапид». Последний в ходе ссоры достал пневматический пистолет, нажал на спуск и якобы попал в висок. Об этом «Фонтанке» 25 июля рассказали в пресс-службе ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти.

    Сообщение о стрельбе на Новоприозерском шоссе поступило в дежурную часть УМВД по Всеволожскому району в 16.34. Звонивший заявил, что стрелок скрылся, однако, подозреваемый в скором времени был задержан на месте происшествия. Обстоятельства случившегося выыясняются. Байкер не пострадал — от пульки его спас шлем.

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    Комментарии 4

    save25 Июл 2022 в 17:28
    Пулька.
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