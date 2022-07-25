    Пробки

    4/10

    usd57.39eur57.76
    Петербургские брендыРеновация 2.0Банкрот, GoogleОбраз жизниДуховный путь 2.0ТуризмОбразованиеПодбираем вузПромышленный ПетербургВакансии

    «Санкт-Петербургское южное полукольцо» возле Гостилиц стало реверсивным до конца лета

    743
    1 комментарий
    Фото: ФКУ Упрдор «Северо-Запад»
    ПоделитьсяПоделиться

    На федеральной трассе А-120 в Ломоносовском районе Ленобласти начинается ремонт дороги. Участок, где ведутся работы, до конца августа стал реверсивным.

    С 25 июля по 30 августа на участке с 18-го по 21-й километр автодороги А-120 «Санкт-Петербургское южное полукольцо», в районе Гостилиц, будет введено реверсивное движение со светофорным регулированием, сообщает в понедельник пресс-служба ФКУ Упрдор «Северо-Запад». Там предстоит заменить 24,7 тысячи квадратных метров дорожного покрытия.

    Дорожники отфрезеруют изношенное покрытие, уложат выравнивающий и верхний слои асфальта, укрепят обочины, проложат новые прикромочные лотки, водосбросы на обочинах и откосах насыпи, а также установят 23 дорожных знака. Генподрядчиком выступает АО «ВАД».

    Фото: ФКУ Упрдор «Северо-Запад»

    Больше новостей в нашем официальном телеграм-канале «Фонтанка SPB online». Подписывайтесь, чтобы первыми узнавать о важном.

    По теме

    ЛАЙК0
    СМЕХ0
    УДИВЛЕНИЕ0
    ГНЕВ0
    ПЕЧАЛЬ0

    ПОДЕЛИТЬСЯ

    ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

    Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях.Присоединяйтесь прямо сейчас:

    Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

    Комментарии 1

    читать все комментариидобавить комментарий
    Новости компаний
    Комментарии
    1
    close
    close