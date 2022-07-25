«Санкт-Петербургское южное полукольцо» возле Гостилиц стало реверсивным до конца лета

На федеральной трассе А-120 в Ломоносовском районе Ленобласти начинается ремонт дороги. Участок, где ведутся работы, до конца августа стал реверсивным.
С 25 июля по 30 августа на участке с 18-го по 21-й километр автодороги А-120 «Санкт-Петербургское южное полукольцо», в районе Гостилиц, будет введено реверсивное движение со светофорным регулированием, сообщает в понедельник пресс-служба ФКУ Упрдор «Северо-Запад». Там предстоит заменить 24,7 тысячи квадратных метров дорожного покрытия.
Дорожники отфрезеруют изношенное покрытие, уложат выравнивающий и верхний слои асфальта, укрепят обочины, проложат новые прикромочные лотки, водосбросы на обочинах и откосах насыпи, а также установят 23 дорожных знака. Генподрядчиком выступает АО «ВАД».