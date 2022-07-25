Утомлённый то ли жарой, то ли Петербургом метался между мостами у Петропавловской крепости

Житель Петербурга стремился окунуться в Неву в центре города и искал подходящий мост. В его судьбу вмешались сначала прохожие, а потом росгвардейцы.
Как сообщили в ГУ Росгвардии по Петербургу и Ленинградской области 25 июля, мужчину спасали накануне. Он всматривался в Неву с Троицкого моста настолько пристально, что не оставил равнодушными прохожих.
Поведение мужчины подсказывало: от воды его лучше держать подальше. Горожане прислушались к чутью и как будто разубедили.
Приехавшие на вызов сотрудники вневедомственной охраны виновника переполоха на месте уже не застали, но проверили соседний — Иоанновский — мост, в направлении которого ушёл человек. Как оказалось, не зря.
«На указанном мосту наряд вневедомственной охраны задержал гражданина, находящегося в состоянии опьянения, и доставил его в территориальный отдел полиции, после чего была вызвана скорая помощь», — рассказали в пресс-службе ведомства.