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    Утомлённый то ли жарой, то ли Петербургом метался между мостами у Петропавловской крепости

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    Житель Петербурга стремился окунуться в Неву в центре города и искал подходящий мост. В его судьбу вмешались сначала прохожие, а потом росгвардейцы.

    Как сообщили в ГУ Росгвардии по Петербургу и Ленинградской области 25 июля, мужчину спасали накануне. Он всматривался в Неву с Троицкого моста настолько пристально, что не оставил равнодушными прохожих.

    Поведение мужчины подсказывало: от воды его лучше держать подальше. Горожане прислушались к чутью и как будто разубедили.

    Приехавшие на вызов сотрудники вневедомственной охраны виновника переполоха на месте уже не застали, но проверили соседний — Иоанновский — мост, в направлении которого ушёл человек. Как оказалось, не зря.

    «На указанном мосту наряд вневедомственной охраны задержал гражданина, находящегося в состоянии опьянения, и доставил его в территориальный отдел полиции, после чего была вызвана скорая помощь», — рассказали в пресс-службе ведомства.

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