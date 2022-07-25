Утомлённый то ли жарой, то ли Петербургом метался между мостами у Петропавловской крепости

Житель Петербурга стремился окунуться в Неву в центре города и искал подходящий мост. В его судьбу вмешались сначала прохожие, а потом росгвардейцы.



Как сообщили в ГУ Росгвардии по Петербургу и Ленинградской области 25 июля, мужчину спасали накануне. Он всматривался в Неву с Троицкого моста настолько пристально, что не оставил равнодушными прохожих.

Поведение мужчины подсказывало: от воды его лучше держать подальше. Горожане прислушались к чутью и как будто разубедили.