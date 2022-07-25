Интернет билайн в Петербурге стал на 30% быстрее

Фото: предоставлено пресс-службой компании билайн Поделиться Поделиться





Оператор завершил масштабный рефарминг сети. Полосы частот в 4G/LTE расширили, что позволило билайну увеличить среднюю скорость мобильного интернета 4G в городе на 30%. Зафиксированный пиковый показатель превысил 250 Мбит/сек. Объем трафика, проходящий по радиомагистралям компании, постоянно возрастает. Например, в Санкт-Петербурге за шесть месяцев 2022 года он вырос на 22% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Чтобы клиентам было удобно пользоваться сервисами, несмотря на увеличение загруженности каналов, билайн расширил пропускную способность на всей сети 4G в Петербурге. Для этого в нее были добавлены полосы из частотного диапазона 2100 МГц. Теперь видеоролики, музыкальные файлы, фотографии и другой контент, загруженный в мартфоны, движется свободней даже в часы пик.

По итогам тестирования качества связи в Петербурге и Ленобласти, результаты которого агентство TelecomDaily обнародовало в июле этого года, результаты билайн были лучшими в 6 из 11 локаций.* В частности, оператор показал максимальную скорость интернета на Балтийском вокзале (105 Мбит/с) и у отеля FourSeasons в центре (95,6 Мбит/с), а также в некоторых других местах. У билайн зафиксирована максимальная средняя скорость на красной ветке метро — более 60 Мбит/сек. Она позволила специалистам смотреть видео в HD-качестве на протяжении пути от «Проспекта Ветеранов» до «Девяткино», причем не было зафиксировано ни одного зависания.

«Ранее в этом году мы уже провели рефарминг на всей сети билайн в Ленинградской области. Это позволило, по нашим данным, увеличить там среднюю скорость интернета на 25%. При этом в отдельных местах области максимальный показатель превысил 200 Мбит/сек. В Петербурге мы достигли еще более высоких результатов. Перераспределение частот в 4G позволяет нашим клиентам в городе и области более комфортно пользоваться современными мобильными сервисами, такими как видеостриминг, просмотр мультимедиа онлайн и многими другими», — рассказал Евгений Брянцев, директор билайн в Санкт-Петербурге и Ленобласти.

*Исследование проводилось с помощью специального оборудования, подключенного к сотовым сетям «большой четверки». Ознакомиться с полным текстом и описанием применяемой методики можно на сайте TelecomDaily. Всего в ходе проекта «В зоне действия» эксперты посетили 11 городов России.

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