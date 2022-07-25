В СИЗО разрешили пить вино, но только в религиозных целях

Представители РПЦ рассказали, что Минюст учел предложения церкви и одобрил пронос освященного хлеба и вина для таинств в следственные изоляторы (СИЗО). Об этом говорится в пресс-релизе РПЦ, в котором объясняется положения из приказа ведомства.

«Учтены предложения Церкви об обеспечении возможности использования евхаристического хлеба и вина для причастия лиц, содержащихся в следственных изоляторах уголовно-исполнительной системы», — говорится в сообщении РПЦ, опубликованном 25 июля.

