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    В СИЗО разрешили пить вино, но только в религиозных целях

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    Представители РПЦ рассказали, что Минюст учел предложения церкви и одобрил пронос освященного хлеба и вина для таинств в следственные изоляторы (СИЗО). Об этом говорится в пресс-релизе РПЦ, в котором объясняется положения из приказа ведомства.

    «Учтены предложения Церкви об обеспечении возможности использования евхаристического хлеба и вина для причастия лиц, содержащихся в следственных изоляторах уголовно-исполнительной системы», — говорится в сообщении РПЦ, опубликованном 25 июля.

    Мера направлена на обеспечение права на свободу вероисповедания в исправительных учреждениях.

    Также в СИЗО будут пропускаться священнослужители традиционных конфессий.

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