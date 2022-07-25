Яндекс ищет сотрудников по двенадцати специальностям

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Компания сняла все ограничения на наем, введенные в феврале 2022 года. Сейчас открыто около 2000 вакансий, в ближайшее время появятся новые.

Больше всего сотрудников требуется в поисковый портал. В командах, которые делают Поиск и развивают рекламные технологии Яндекса, есть 835 вакантных должностей. На втором месте — бизнес-группа, в которую входят Такси, Доставка, Еда, Лавка и Маркет. В этих сервисах открыто 624 вакансии. Самая востребованная специальность — бэкенд-разработчик (476 вакансий). Также Яндексу всегда нужны менеджеры проектов, аналитики, дизайнеры и маркетологи.

Фото: предоставлено пресс-службой компании Яндекс Поделиться Поделиться





Помимо Санкт-Петербурга сотрудников набирают в Москве, Екатеринбурге, Новосибирске и зарубежных офисах. Яндекс приглашает на работу специалистов с разным уровнем подготовки — от младших до ведущих. Если знаний и опыта пока не хватает, можно прийти на оплачиваемую стажировку. В компании — свыше 200 вакансий для стажеров. Работать можно полный день или по гибкому графику, чтобы набираться опыта параллельно с учебой в вузе. Кроме того, Академия Яндекса каждый год проводит для начинающих специалистов бесплатные летние школы. В 2022 году в них поступили 485 человек. По данным компании, около половины выпускников становятся штатными сотрудниками.

Посмотреть вакансии и узнать, как устроена жизнь в Яндексе, можно на yandex.ru/jobs. Для разработчиков и аналитиков регулярно проводятся мероприятия Weekend Offer и Fast Track. На них можно встретиться с разными командами Яндекса и пройти собеседование по ускоренной схеме — за 1–2 дня. Вакансии для разработчиков также публикуются в телеграм-канале «Яндекс нанимает». Новости компаний