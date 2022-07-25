Хоккеист Яшкин получит в СКА минимум 60 млн рублей за один сезон

Стали известны детали перехода нападающего Дмитрия Яшкина в петербургский хоккейный клуб СКА. Как сообщает 25 июля «Матч ТВ», армейцы с Невы заплатили московскому «Динамо» за спортивные права на игрока 45 млн рублей.
Сам Яшкин получит за сезон 60 млн рублей. По контракту также предусмотрены разные бонусы за достижения личных и командных целей на общую сумму 40 млн рублей. Таким образом, в общей сложности форвард может заработать до 100 миллионов.
Дмитрий Яшкин выступал в НХЛ за «Сент-Луис», «Вашингтон» и «Аризону». Всего в НХЛ он отыграл 329 матчей, в которых набрал 74 очка. В КХЛ Яшкин в составе московского «Динамо» провел 133 матча, в которых набрал 137 очков.