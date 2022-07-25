Участок «Сортавалы» под Петербургом на неделю станет односторонним

На старом направлении трассы «Сортавала» в начале августа введут одностороннее движение. Там уложат новый асфальт и дадут ему время стабилизироваться.

С 8 по 15 августа на участке с 44-го по 58-й километр старого направления федеральной трассы А-121 «Сортавала» будет введено одностороннее движение в направлении из Петербурга в Приозерск, сообщает 25 июля пресс-служба ФКУ Упрдор «Северо-Запад». Из Приозерска в Петербург можно будет проехать по основному ходу нового направления трассы.