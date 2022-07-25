Участок «Сортавалы» под Петербургом на неделю станет односторонним

На старом направлении трассы «Сортавала» в начале августа введут одностороннее движение. Там уложат новый асфальт и дадут ему время стабилизироваться.
С 8 по 15 августа на участке с 44-го по 58-й километр старого направления федеральной трассы А-121 «Сортавала» будет введено одностороннее движение в направлении из Петербурга в Приозерск, сообщает 25 июля пресс-служба ФКУ Упрдор «Северо-Запад». Из Приозерска в Петербург можно будет проехать по основному ходу нового направления трассы.
С 20 июля на этом участке устраняют колейность. Сейчас движение там реверсивное, со светофорным регулированием, а скорость ограничена до 40 км/ч. С 8 по 15 августа там уложат верхний слой асфальтобетонного покрытия, после чего ему нужно будет стабилизироваться. Дополнительно на участке установят прикромочные лотки, укрепят обочины и нанесут термопластиковую разметку.
Дорожные работы ведутся на участке в границах Всеволожского и Приозерского районов, проходящем между посёлками Стеклянный и Сосново через деревни Орехово и Иваново. АО ВАД устраняет колейность на двух полосах. Завершить работы планируется 1 сентября.