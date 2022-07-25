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    Даниил Медведев побил рекорд Марата Сафина по длительности нахождения на первом месте мирового теннисного рейтинга

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    Российский теннисист Даниил Медведев в обновленном рейтинге Ассоциации теннисистов-профессионалов вновь занял первое место. Россиянин находится на вершине уже десять недель подряд, что стало рекордом для отечественных теннисистов.

    Предыдущее достижение принадлежало Марату Сафину, который находился на первой строчке мирового рейтинга девять недель в 2000 и 2001 году.

    Медведев возглавил рейтинг ATP в начале 2022 года. После того, как он пробыл лидером три недели, его сместил 21-кратный чемпион турниров «Большого шлема» Новак Джокович. Сейчас на второй строчке идет немец с русскими корнями Александр Зверев. Джокович расположился на седьмом месте.

    Даниил Медведев — победитель одного турнира Большого шлема (Открытый чемпионат США — 2021), а также трижды финалист турниров Большого шлема в одиночном разряде (Открытый чемпионат США — 2019, Открытый чемпионат Австралии — 2021, Открытый чемпионат Австралии — 2022). В 2020-м выиграл Итоговый турнир ATP 2020. Всего за карьеру заработал 23,2 млн долларов.

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