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    Долговременная тенденция. В Китае спрогнозировали сокращение населения страны

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    Население Китая к 2025 году перестанет расти и пойдет на убыль. Об этом заявил глава отдела народонаселения и семейных дел Национальной комиссии здравоохранения Ян Вэньчжуан, передает китайская газета Global Times.

    Демографы Китая считают, что естественная убыль населения в ближайшие годы станет доминирующей тенденцией и сохранится в течение длительного времени.

    В 2021 году, по данным о рождаемости в Китае, в нескольких провинциях родилось минимальное за последние десятилетия число детей. Как пишет издание, в провинции Хунань в Центральном Китае число рождений упало ниже 500 тыс. впервые за 60 лет. Также в провинции Хэнань впервые с 1978 года родилось менее 800 тыс. человек. Кроме того, в провинции Цзянси число рождений упало ниже 400 тыс. впервые с 1950-х годов.

    В Китае с середины XX века начали заниматься политикой планирования в семейной сфере из-за демографического взрыва. Тогда население прирастало рекордными темпами. С 1979 по 2015 год действовала программа «Одна семья — один ребенок». После этого всем семьям разрешили заводить по двое детей.

    Из-за сокращения рождаемости, уточняет Global Times, впервые в истории ввели программу стимулирования рождаемости с помощью прямых выплат населению. Страна испытывает проблему со старением населения. Численность трудоспособного населения снижается, а доля пожилых — увеличивается.

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