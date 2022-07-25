Долговременная тенденция. В Китае спрогнозировали сокращение населения страны

Население Китая к 2025 году перестанет расти и пойдет на убыль. Об этом заявил глава отдела народонаселения и семейных дел Национальной комиссии здравоохранения Ян Вэньчжуан, передает китайская газета Global Times.

Демографы Китая считают, что естественная убыль населения в ближайшие годы станет доминирующей тенденцией и сохранится в течение длительного времени.

В 2021 году, по данным о рождаемости в Китае, в нескольких провинциях родилось минимальное за последние десятилетия число детей. Как пишет издание, в провинции Хунань в Центральном Китае число рождений упало ниже 500 тыс. впервые за 60 лет. Также в провинции Хэнань впервые с 1978 года родилось менее 800 тыс. человек. Кроме того, в провинции Цзянси число рождений упало ниже 400 тыс. впервые с 1950-х годов.