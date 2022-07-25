Член сборной Петербурга по спортивной борьбе разбился в горах Приэльбрусья

Погибшим в ущелье на территории Кабардино-Балкарии оказался 19-летний борец-вольник из петербургской команды. Ещё двоих членов группы утром 25 июля спускают с горы спасатели.
Сообщение о гибели борца вольного стиля, победителя и призёра Всероссийских соревнований Ахмеда Жилетежева появилось 24 июля в паблике, посвящённом борьбе в Кабардино-Балкарии.
«Молодой человек трагически погиб, сорвавшись с горы. Несчастный случай произошёл в Приэльбрусье, где юниорская сборная России по вольной борьбе проводит учебно-тренировочный сбор», — пишут в группе.
В Федерации спортивной борьбы Санкт-Петербурга «Фонтанке» подтвердили эту информацию.
Жилетежев — спортсмен из Кабардино-Балкарии. Выступал под флагом Петербурга, учился в местном училище олимпийского резерва. В 2019 году постановлением Смольного ему как члену сборной команды Петербурга по спортивной борьбе присудили премию правительства «За достижение высоких спортивных результатов на официальных международных и всероссийских спортивных соревнованиях».
По данным регионального МЧС, тело молодого человека, упавшего в ущелье горы Бука-Баши, спасатели нашли ночью 25 июля. Его доставили в посёлок Эльбрус, где передали следственно-оперативной группе.
«Группа из 9 человек осуществляла тренировки в горах, свой маршрут в МЧС России не регистрировали», — сообщают в ведомстве, добавляя, что помощь потребовалась ещё двоим мужчинам из Татарстана и Ижевска. Их спускают с горы, участок труднодоступен для спасателей, но угрозы для жизни туристов нет.