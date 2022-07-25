Член сборной Петербурга по спортивной борьбе разбился в горах Приэльбрусья

Сообщение о гибели борца вольного стиля, победителя и призёра Всероссийских соревнований Ахмеда Жилетежева появилось 24 июля в паблике, посвящённом борьбе в Кабардино-Балкарии.

Погибшим в ущелье на территории Кабардино-Балкарии оказался 19-летний борец-вольник из петербургской команды. Ещё двоих членов группы утром 25 июля спускают с горы спасатели.

«Молодой человек трагически погиб, сорвавшись с горы. Несчастный случай произошёл в Приэльбрусье, где юниорская сборная России по вольной борьбе проводит учебно-тренировочный сбор», — пишут в группе .

В Федерации спортивной борьбы Санкт-Петербурга «Фонтанке» подтвердили эту информацию.



Жилетежев — спортсмен из Кабардино-Балкарии. Выступал под флагом Петербурга, учился в местном училище олимпийского резерва. В 2019 году постановлением Смольного ему как члену сборной команды Петербурга по спортивной борьбе присудили премию правительства «За достижение высоких спортивных результатов на официальных международных и всероссийских спортивных соревнованиях».



По данным регионального МЧС, тело молодого человека, упавшего в ущелье горы Бука-Баши, спасатели нашли ночью 25 июля. Его доставили в посёлок Эльбрус, где передали следственно-оперативной группе.

