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    «Ъ»: В России становится всё больше ноутбуков без кириллической раскладки из-за параллельного импорта

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    9 комментариев

    К концу 2022 года порядка 10 процентов клавиатур и ноутбуков, ввозимых в Россию, не будут иметь кириллической раскладки. Причина кроется в параллельном импорте. Об этом 25 июля пишет «Коммерсантъ».

    Компьютеры с «нерусской» раскладкой поступают на отечественный рынок не только от компаний, которые отказались сотрудничать с Москвой, но и от китайских компаний. Об этом заявил руководитель направления «Ноутбуки и ПК» «Марвел Дистрибуции» Андрей Латышев.

    В Минпромторге «Коммерсанту» рассказали, что проблему можно решить путем нанесения гравировки кириллических символов. Однако бизнес высказал опасения, что такой шаг может оттолкнуть покупателя, так как для нанесения гравировки нужно будет вскрывать коробки с техникой.

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    Комментарии 9

    26092824125 Июл 2022 в 11:57
    Слава богу.
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