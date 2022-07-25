«Ъ»: В России становится всё больше ноутбуков без кириллической раскладки из-за параллельного импорта

К концу 2022 года порядка 10 процентов клавиатур и ноутбуков, ввозимых в Россию, не будут иметь кириллической раскладки. Причина кроется в параллельном импорте. Об этом 25 июля пишет «Коммерсантъ».



Компьютеры с «нерусской» раскладкой поступают на отечественный рынок не только от компаний, которые отказались сотрудничать с Москвой, но и от китайских компаний. Об этом заявил руководитель направления «Ноутбуки и ПК» «Марвел Дистрибуции» Андрей Латышев.

