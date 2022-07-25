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    Петербурженка выиграла Гран-при Евразийских игр по конкуру

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    Мария Симаходская на лошади Айзек из Петербурга взяла Гран-при Евразийских игр по конкуру, став лучшей на маршруте с высотой препятствий 145 сантиметров. Она единственная чисто преодолела маршрут. Об этом «Фонтанке» сообщили в Федерации конного спорта Санкт-Петербурга 25 июля.

    Фото: Федерация конного спорта Санкт-Петербурга
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    «Маршрут — длинный, техничный с 13 барьерами и очень связанный внутри себя. Надо было сохранять постоянную концентрацию внимания и себя, и лошади. Буря эмоций кипит внутри. Думаю, что еще буду долго переживать в хорошем смысле слова этот момент», — поделилась эмоциями Мария Симаходская после прохождения маршрута.

    Евразийские конноспортивные игры по конкуру прошли в Подмосковье с 21 по 24 июля. В них участвовали спортсмены из России, Беларуси, Узбекистана, Кыргызстана. Петербуржец Иван Малюгин в составе сборной России стал лучшим в командном первенстве по конкуру среди взрослых спортсменов.

    Фото: Федерация конного спорта Санкт-Петербурга

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