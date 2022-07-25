Директоров школ и главврачей хотят обязать декларировать свои расходы

Министерство труда и соцзащиты РФ разработало законопроект, согласно которому руководители государственных муниципальных учреждений будут обязаны декларировать сведения о расходах. Предполагается, что это позволит контролировать расходы данных лиц, сообщает со ссылкой на пресс-службу ведомства 25 июля «Интерфакс».
В настоящий момент Трудовой кодекс и закон о борьбе с коррупцией обязывает руководителей муниципальных госучреждений, включая директоров школ, детских садов, а также главных врачей больниц и поликлиник, представлять сведения о доходах. Подготовленный законопроект предполагает дополнить эти обязательства требованием декларировать и расходы.
Как уточняется в документе, предусматривается, что сведения будут представляться как в случае заключения сделки, так и в случае её оплаты. Расширяется перечень сведений о расходах, которые необходимо представлять, а именно: необходимо будет указывать сведения о получении кредитов (займов) на приобретение объектов недвижимости, транспортных средств, ценных бумаг и так далее.