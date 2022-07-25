Новые испытания труб в Петербурге: ТЭК рассказал, где отключит горячую воду

На этой неделе, с 25 по 29 июля, ГУП «ТЭК СПб» проведёт гидравлические испытания в шести районах Петербурга:
- Выборгском,
- Калининском,
- Невском,
- Фрунзенском,
- Московском,
- Красногвардейском.
Узнать, когда горячую воду отключат именно в вашем доме, можно на сайте предприятия.
«В ходе гидравлических испытаний специалисты увеличивают давление в трубопроводах до уровня, на четверть превышающего обычную нагрузку. В то же время для безопасности горожан температура воды в трубах снижается до 40 градусов. Проверки помогают обнаружить слабые места тепловых сетей и предупредить дефекты с ограничением тепла в холодное время года. Гидравлические испытания — один из методов диагностики состояния трубопроводов. Его применяют наряду с роботизированной диагностикой, тепловизионной съемкой с беспилотников и диагностикой при помощи акустических датчиков», — сообщает ТЭК 25 июля.
В общей сложности перед новым отопительным сезоном в зоне ответственности компании запланированы 260 испытаний.