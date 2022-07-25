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    Новые испытания труб в Петербурге: ТЭК рассказал, где отключит горячую воду

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    На этой неделе, с 25 по 29 июля, ГУП «ТЭК СПб» проведёт гидравлические испытания в шести районах Петербурга:

    • Выборгском,
    • Калининском,
    • Невском,
    • Фрунзенском,
    • Московском,
    • Красногвардейском.

    Узнать, когда горячую воду отключат именно в вашем доме, можно на сайте предприятия.

    «В ходе гидравлических испытаний специалисты увеличивают давление в трубопроводах до уровня, на четверть превышающего обычную нагрузку. В то же время для безопасности горожан температура воды в трубах снижается до 40 градусов. Проверки помогают обнаружить слабые места тепловых сетей и предупредить дефекты с ограничением тепла в холодное время года. Гидравлические испытания — один из методов диагностики состояния трубопроводов. Его применяют наряду с роботизированной диагностикой, тепловизионной съемкой с беспилотников и диагностикой при помощи акустических датчиков», — сообщает ТЭК 25 июля.

    В общей сложности перед новым отопительным сезоном в зоне ответственности компании запланированы 260 испытаний.

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