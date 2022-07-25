На Школьной юный велосипедист выехал на дорогу и попал под «Рено»

Второкурсник кулинарного колледжа пострадал в ДТП на пешеходном переходе в Приморском районе Петербурга. «Зебру» он переезжал на велосипеде. Об этом стало известно ИА «Агентство журналистских расследований» (АЖУР) 25 июля.



17-летний велосипедист не разминулся с «Рено Каптюр» в паре километров от дома, на Школьной улице, накануне в половине пятого часа вечера. Юноша проезжал пешеходный переход без светофора. Автомобиль, за рулём которого сидела 43-летняя жительница Приморского района, его не пропустил.

