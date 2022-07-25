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    На Школьной юный велосипедист выехал на дорогу и попал под «Рено»

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    3 комментария

    Второкурсник кулинарного колледжа пострадал в ДТП на пешеходном переходе в Приморском районе Петербурга. «Зебру» он переезжал на велосипеде. Об этом стало известно ИА «Агентство журналистских расследований» (АЖУР) 25 июля.

    17-летний велосипедист не разминулся с «Рено Каптюр» в паре километров от дома, на Школьной улице, накануне в половине пятого часа вечера. Юноша проезжал пешеходный переход без светофора. Автомобиль, за рулём которого сидела 43-летняя жительница Приморского района, его не пропустил.

    Скорая увезла пострадавшего в детскую больницу имени Святой Марии Магдалины в состоянии средней степени тяжести. Петербурженку злостным нарушителем ПДД не назвать, в её водительской биографии за последние полтора года одно нарушение — за остановку в неположенном месте.

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    Комментарии 3

    Andrey033125 Июл 2022 в 10:09
    Опять ,,РЕНО,,.....
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