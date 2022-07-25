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    Теперь за систематическое вождение без прав грозит уголовная ответственность

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    Сегодня, 25 июля, вступает в силу статья 264.3 Уголовного кодекса РФ.

    Она, в частности, вводит уголовную ответственность за вождение, если водитель лишён прав и подвергнутым административному наказанию за аналогичное правонарушение, предусмотренное частью 4 статьи 12.7 КоАП РФ, или имеет судимость по пункту «в» части 2, пункту «в» части 4 или пункту «в» части 6 статьи 264 УК РФ (нарушение ПДД и эксплуатации транспортных средств) либо по статье 264.3 УК РФ. Максимальное наказание — два года лишения свободы.

    Вступает в силу и часть 4 статьи 12.7 КоАП РФ. Она предусматривает административную ответственность (штраф или обязательные работы) за повторное вождение, если водитель лишён прав, но его действия не содержат признаков уголовно наказуемого деяния. Об этом 25 июля напоминает ТАСС.

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