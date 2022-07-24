В Павловском Посаде застрелили двух мужчин. Разыскивают мужчину с диагнозом

Двух мужчин застрелили в Павловском Посаде 24 июля. Одного убитого нашли на проселочной дороге, второго — на участке частного дома в деревне Власово, сообщает Следственный комитет Московской области.



Сообщается, что погибшие 1962 и 1964 годов рождения. Возбуждено уголовное дело по п. «а» части 2 статьи 105 УК РФ (убийство двух и более лиц). Криминалисты уже провели осмотр места происшествия, устанавливаются обстоятельства произошедшего. Подозреваемого ищут.

