Опасной только притворяется. Под Петербургом заметили шершня, который оказался бабочкой

Жёлто-чёрную бабочку, которая своим внешним видом будто подражает шершням, заметили во Всеволожском районе Ленинградской области. В отличие от последних, она абсолютно безобидна для человека.



Про встречу с крылатой на своей странице во «ВКонтакте» 24 июля рассказал биолог Павел Глазков. Яркое насекомое по-научному — тополевая большая стеклянница (Sesia apiformis).

«Своё название она получила за совершенно прозрачные крылья, что в норме отнюдь не свойственно бабочкам! А тополевой она названа за то, что её гусеницы, являясь злостными вредителями, повреждают кору и стволы, чаще всего тополей, хотя не отказываются питаться и берёзой, ивой и липой», — поделился Глазков.