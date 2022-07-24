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    Опасной только притворяется. Под Петербургом заметили шершня, который оказался бабочкой

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    4 комментария
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    Жёлто-чёрную бабочку, которая своим внешним видом будто подражает шершням, заметили во Всеволожском районе Ленинградской области. В отличие от последних, она абсолютно безобидна для человека.

    Про встречу с крылатой на своей странице во «ВКонтакте» 24 июля рассказал биолог Павел Глазков. Яркое насекомое по-научному — тополевая большая стеклянница (Sesia apiformis).

    «Своё название она получила за совершенно прозрачные крылья, что в норме отнюдь не свойственно бабочкам! А тополевой она названа за то, что её гусеницы, являясь злостными вредителями, повреждают кору и стволы, чаще всего тополей, хотя не отказываются питаться и берёзой, ивой и липой», — поделился Глазков.

    По его словам, в течение трёх лет гусеницы этого вида с аппетитом уничтожают древесину, а на четвертый — превращаются в бабочек, порхают пару недель, откладывают около тысячи яиц и затем умирают.

    Самки оставляют одиночные яйца, выбрасывая их на землю. Этот момент биолог снял на видео. Он добавил, что, хотя бабочки очень похожи на шершней, бояться их не стоит — насекомые абсолютно безопасны для людей.

    Фото: Каждой твари по паре / Павел Глазков

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    Комментарии 4

    07A24 Июл 2022 в 22:43
    Сказка тысячи яиц.
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