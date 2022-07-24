Вольную курицу ловили на северо-западе Петербурга посреди многоэтажек

Шуструю курицу ловили в Приморском районе Петербурга. На одну свободолюбивую птицу потребовалось четверо мужчин.
Видеозапись неординарной погони, произошедшей в ЖК на Комендантском проспекте, появилась 24 июля в группе «ДТП и ЧП». Судя по ролику, догонялки начали двое, постепенно к ним присоединилось столько же.
Автор: ДТП и ЧП | Санкт-Петербург | Питер Онлайн | СПб
Домашняя птица махала крыльями, взлетала, носилась по углам во дворе. Окружённая со всех сторон всё же угодила в руки одного из ловцов. История побега осталась за кадром.