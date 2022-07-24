    Пробки

    2/10

    usd57.39eur57.76
    Реновация 2.0Банкрот, GoogleБорьба за «гробовые» сынаОбраз жизниДуховный путь 2.0ТуризмОбразованиеПодбираем вузПромышленный ПетербургВакансии

    Вольную курицу ловили на северо-западе Петербурга посреди многоэтажек

    2092
    3 комментария

    Шуструю курицу ловили в Приморском районе Петербурга. На одну свободолюбивую птицу потребовалось четверо мужчин.

    Видеозапись неординарной погони, произошедшей в ЖК на Комендантском проспекте, появилась 24 июля в группе «ДТП и ЧП». Судя по ролику, догонялки начали двое, постепенно к ним присоединилось столько же.

    Автор: ДТП и ЧП | Санкт-Петербург | Питер Онлайн | СПб

    Домашняя птица махала крыльями, взлетала, носилась по углам во дворе. Окружённая со всех сторон всё же угодила в руки одного из ловцов. История побега осталась за кадром.

    Больше новостей — в нашем официальном телеграм-канале «Фонтанка SPB online». Подписывайтесь, чтобы первыми узнавать о важном.

    По теме

    ЛАЙК0
    СМЕХ3
    УДИВЛЕНИЕ0
    ГНЕВ0
    ПЕЧАЛЬ0

    ПОДЕЛИТЬСЯ

    ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

    Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях.Присоединяйтесь прямо сейчас:

    Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

    Комментарии 3

    07A24 Июл 2022 в 19:47
    Немцы?
    +0-0
    читать все комментариидобавить комментарий
    Новости компаний
    Комментарии
    3
    close
    close