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    Житель Мариуполя, сбивший из лука украинский дрон, выступит на соревнованиях в Петербурге

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    Житель Мариуполя Борис Кленин, который сбил из лука беспилотник Вооруженных сил Украины, примет участие в соревнованиях Кубка России по стрельбе из лука в Петербурге. Об этом 24 июля сообщает ТАСС.

    Борис Кленин — кандидат в мастера спорта по стрельбе из лука. По его словам, в апреле 2022 года один из дронов ВСУ, который использовался для корректировки стрельбы, повис над его домом. Чтобы обезопасить семью, мужчина сбил его с помощью спортивного лука.

    Этап Кубка России по стрельбе из лука пройдет в Петербурге с 14 по 20 августа, говорится на сайте федерации этого вида спорта.

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