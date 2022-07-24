Житель Мариуполя, сбивший из лука украинский дрон, выступит на соревнованиях в Петербурге

Житель Мариуполя Борис Кленин, который сбил из лука беспилотник Вооруженных сил Украины, примет участие в соревнованиях Кубка России по стрельбе из лука в Петербурге. Об этом 24 июля сообщает ТАСС.

Борис Кленин — кандидат в мастера спорта по стрельбе из лука. По его словам, в апреле 2022 года один из дронов ВСУ, который использовался для корректировки стрельбы, повис над его домом. Чтобы обезопасить семью, мужчина сбил его с помощью спортивного лука.